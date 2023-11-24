Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı, Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

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