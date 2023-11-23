Otomobilden açılan ateşte kurye yaralandı

KARAMAN'daotomobilden tabancayla açılan ateşte motosikletli kurye Emre Övünç (28), hafif yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle Mara Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Bir markette kurye olarak çalışan Emre Övünç, müşteriye sipariş götürürken otomobilden açılan ateşte yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Övünç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.