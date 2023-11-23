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        Otomobilden açılan ateşte kurye yaralandı

        KARAMAN'daotomobilden tabancayla açılan ateşte motosikletli kurye Emre Övünç (28), hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:50
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        Otomobilden açılan ateşte kurye yaralandı
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        KARAMAN'daotomobilden tabancayla açılan ateşte motosikletli kurye Emre Övünç (28), hafif yaralandı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle Mara Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Bir markette kurye olarak çalışan Emre Övünç, müşteriye sipariş götürürken otomobilden açılan ateşte yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Övünç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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