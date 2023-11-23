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        Karaman İl Sağlık Müdürü Yurdakul'dan ziyaret

        Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, 20-26 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:55
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        Karaman İl Sağlık Müdürü Yurdakul'dan ziyaret
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        Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, 20-26 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yurdakul, diş hekimlerinin gününü kutladı.

        Yurdakul, vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının arasında en sık görülenlerin başında ağız ve diş hastalıkları geldiğini belirtti.

        Ağız ve diş sağlığı sorunlarının şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, büyüme-gelişme geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasında da rol oynadığını aktaran Yurdakul, diş hekimlerinin ise bu konularda profesyonelliklerinin, şefkat ve merhametlerinin insanların hayatında fark oluşturduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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