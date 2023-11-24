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        Karaman'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yürüyüşle protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:31
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        Karaman'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yürüyüşle protesto etti.

        Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen akademisyenler, İsmet Paşa Caddesi istikametinden Cumhuriyet Parkı'na kadar yürüdü.

        KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkının bir ayı aşkın süredir dünyanın gözü önünde İsrail rejiminin vahşice saldırılarına ve soykırımına maruz kaldığını söyledi.

        Sivil halka yönelik yıllardır süren baskı, zulüm, can ve mal tehditlerinin boyutlarının son saldırılarla tam bir barbarlığa dönüştüğünü ifade eden Gavgalı, şunları kaydetti:

        "Gazze'ye yönelik alçakça saldırılarla terör devleti olduğunu bir kez daha gösteren İsrail, uluslararası hukuku da çiğneyerek savaş suçu işlemektedir. Filistinliler kendi yurtlarından göçe zorlanmakta, ölümden kaçmak için son bir umutla sığındıkları hastaneler, okullar, kamplar, camiler, kiliseler acımasızca bombalanmaktadır. Gözünü kan bürüyen İsrail, bugüne kadar hep inkar ettiği nükleer bombaları kullanma tehdidinde bulunarak barbarlığını önümüzdeki günlerde de sürdüreceğinin işaretlerini vermektedir."

        Yürüyüşe, fakülte dekanları ve öğretim üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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