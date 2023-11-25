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        Kuryeyi vuran şüpheliler, güvenlik kamerasında

        KARAMAN'da,otomobilden inip bir iş yerine ateş açan ve yanlışlıkla yoldan geçen kuryeyi vuran şüphelilerin, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilden inen şüphelilerin açtıkları ateşin ardından kaçtığı yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:50
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        Kuryeyi vuran şüpheliler, güvenlik kamerasında
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        KARAMAN'da,otomobilden inip bir iş yerine ateş açan ve yanlışlıkla yoldan geçen kuryeyi vuran şüphelilerin, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilden inen şüphelilerin açtıkları ateşin ardından kaçtığı yer aldı.

        Olay, perşembe günü saat 13.00 sıralarında, Yeni Mahalle Mara yolunda meydana geldi. Markette kurye olarak çalışan Emre Ö., müşteriye sipariş götürürken, otomobilden açılan ateşte yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kurye, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden, saldırganların 4 kişi olduğunu belirledi. Çalışma sonucu, dün olaya karıştığı belirlenen Yusuf Balasar ve Mehmet G. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yusuf Balasar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, Mehmet G. ise yurt dışı çıkış yasağı konulup serbest bırakıldı.

        Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde de otomobilden inen şüphelilerin açtıkları ateşin ardından, araca binip uzaklaştığı kaydedildi. Olaya karışan diğer iki şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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