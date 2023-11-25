Kuryeyi vuran şüpheliler, güvenlik kamerasında KARAMAN'da,otomobilden inip bir iş yerine ateş açan ve yanlışlıkla yoldan geçen kuryeyi vuran şüphelilerin, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilden inen şüphelilerin açtıkları ateşin ardından kaçtığı yer aldı.

KARAMAN'da,otomobilden inip bir iş yerine ateş açan ve yanlışlıkla yoldan geçen kuryeyi vuran şüphelilerin, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilden inen şüphelilerin açtıkları ateşin ardından kaçtığı yer aldı.

Olay, perşembe günü saat 13.00 sıralarında, Yeni Mahalle Mara yolunda meydana geldi. Markette kurye olarak çalışan Emre Ö., müşteriye sipariş götürürken, otomobilden açılan ateşte yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kurye, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden, saldırganların 4 kişi olduğunu belirledi. Çalışma sonucu, dün olaya karıştığı belirlenen Yusuf Balasar ve Mehmet G. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yusuf Balasar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, Mehmet G. ise yurt dışı çıkış yasağı konulup serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde de otomobilden inen şüphelilerin açtıkları ateşin ardından, araca binip uzaklaştığı kaydedildi. Olaya karışan diğer iki şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.