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        Karaman Valisi Sarıibrahim, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:06
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        Karaman Valisi Sarıibrahim, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti
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        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti.

        Kaymakamlık binası önünde Kaymakam Salih Kaya ve Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu tarafından karşılanan Sarıibrahim, Kaymakamlık binasında hizmet veren kurumlarda incelemelerde bulundu.

        Kaymakamlık Şeref Defterini de imzalayan Vali Sarıibrahim, yapımı tamamlanan Kazımkarabekir Paşa Müzesi ve Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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