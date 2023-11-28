Karaman'da hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Karaman'da jandarma ekiplerince bir evde tarihi eser niteliğinde objeler ve çalıntı motosikletler ele geçirildi.
Karaman'da jandarma ekiplerince bir evde tarihi eser niteliğinde objeler ve çalıntı motosikletler ele geçirildi.
Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı motosiklet satışı yaptığı iddia edilen S.Y'nin evine operasyon düzenledi.
Ekipler evde yaptığı aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 6 obje, Osmanlı dönemine ait 4 altın sikke, şasi ve motor numaraları kazınmış 9 motosiklet, 1 taş heykel ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.
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