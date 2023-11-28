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        Karaman'da hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karaman'da jandarma ekiplerince bir evde tarihi eser niteliğinde objeler ve çalıntı motosikletler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:39 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:49
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        Karaman'da hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da jandarma ekiplerince bir evde tarihi eser niteliğinde objeler ve çalıntı motosikletler ele geçirildi.

        Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı motosiklet satışı yaptığı iddia edilen S.Y'nin evine operasyon düzenledi.

        Ekipler evde yaptığı aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 6 obje, Osmanlı dönemine ait 4 altın sikke, şasi ve motor numaraları kazınmış 9 motosiklet, 1 taş heykel ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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