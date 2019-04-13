Karan, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bugün dünyaya gelen bebeklerine verdikleri isim. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten mutlu haber bugün öğleden sonra geldi. Ünlü çiftin bebekleri sağlıkla dünyaya geldi. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit daha önce bebeklerine Karan ismini vereceklerini açıklamışlardı. İşte Karan isminin anlamı..ç

KARAN İSMİNİN ANLAMI NE?

TDK'nın 'Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde 'Karan'ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki.

TDK'nın 'Kişi Adları Sözlüğü'nde ise kelimenin anlamı şöyle; 1. Kahraman, yürekli. 2. Karanlık.

KARAN İSMİ TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

Karan ismi en çok İstanbul ilinde (111 kişide) , en az Amasya, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Elazığ illerinde (1 kişide) var.

KARAN İSMİNİN ANALİZİ

Karan’ı oluşturan harfleri numerolojik analiz kurallarına göre topladığımızda ilk olarak 18 sayısını elde ettik. Ardından 18 sayısını oluşturan 1 ve 8 sayılarını topladık ve 9 sayısına ulaştık. İfade sayısı olarak 9’un özellikleri şu şekilde:

Yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.