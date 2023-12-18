Gazintep'te renk değiştiren Karasu'da inceleme başlatıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı
Gaziantep'te Karasu Çayı'nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı.
İslahiye illçesindeki Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, Karasu Çayı'nın siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti.
İhbar üzerine olay yerine İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelerek incelemelerde bulundu.
Zabıta ekipleri, sudan aldıkları numuneyi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim etti.
Analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmaması uyarısında bulunuldu.