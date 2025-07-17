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        Haberler Magazin 'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk' sete çıktı

        'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk' sete çıktı

        Başrollerini; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel ve Berat Efe Parlar'ın paylaştığı 'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk', sete çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:45
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        Sete çıktı
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        Yönetmenliği Bedran Güzel'in üstlendiği, senaryosu Elif Dede'ye ait olan 'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk', son kez beyazperdeye taşıyor.

        Başrollerini Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel ve Berat Efe Parlar oynadığı 'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk', çekimleri ekibi son kez bir araya getirdi.

        Bir ajan ailesinin hikâyesini anlatan serinin son filmi yakında gösterime girecek.

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        #Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk
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