'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk' sete çıktı
Başrollerini; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel ve Berat Efe Parlar'ın paylaştığı 'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk', sete çıktı
Yönetmenliği Bedran Güzel'in üstlendiği, senaryosu Elif Dede'ye ait olan 'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk', son kez beyazperdeye taşıyor.
Başrollerini Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel ve Berat Efe Parlar oynadığı 'Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk', çekimleri ekibi son kez bir araya getirdi.
Bir ajan ailesinin hikâyesini anlatan serinin son filmi yakında gösterime girecek.