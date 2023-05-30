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Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşlerden birinin öldüğü kavgada 2 şüpheli de çocuk! - En son haberler
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Kavgada kardeşlerden biri öldü! Şüphelilerden biri 16, diğeri 12 yaşında!

Manisa'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybederken, 17 yaşındaki kardeşi yaralandı. Polis, olayla ilgili biri 16 yaşında, diğeri 12 yaşında olan 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Kardeşlerden birinin öldüğü kavgada 2 şüpheli de çocuk! - En son haberler
DHA

Manisa'da, bıçaklı kavgada Hasan Girgin (22) öldü, kardeşi E.G. (17) ise yaralandı.

Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Ulus Sokak'ta saat 00.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada Hasan Girgin ve kardeşi E.G. bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Girgin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan E.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından B.H.S. (16) ve M.S.'yi (12) gözaltına aldı.

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