Karganın marketin önündeki yumurta aldığı anlar kamerada
Sultangazi'de karganın market önündeki raftan yumurta alıp kaçtığı anlar iş yeri sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Giriş: 19.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:55
Sultangazi'ye bağlı Esentepe Mahallesi'nde marketin önünde bulunan yumurta viyolünün üstüne konan karga, kısa süre sonra bir yumurtayı alarak uzaklaştı.
Daha öncede aynı karganın yumurta aldığından şüphelenen market sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ