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        Haberler Yaşam Karganın marketin önündeki yumurta aldığı anlar kamerada

        Karganın marketin önündeki yumurta aldığı anlar kamerada

        Sultangazi'de karganın market önündeki raftan yumurta alıp kaçtığı anlar iş yeri sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:55
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        Karganın yumurta aldığı anlar kamerada
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        Sultangazi'ye bağlı Esentepe Mahallesi'nde marketin önünde bulunan yumurta viyolünün üstüne konan karga, kısa süre sonra bir yumurtayı alarak uzaklaştı.

        Daha öncede aynı karganın yumurta aldığından şüphelenen market sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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        #yumurta alan karga
        #karga
        #sultangazi
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