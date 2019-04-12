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Bilecik'in Bozüyük ilçesi Çarşı Mahalle Üst Demiryolu Caddesi üzerinde, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen ailede baba Arif Karakoç yaşanan tartışma sonucu dört çocuk annesi olan eşi Dilek Karakoç'u (41) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayın polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle birlikte ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Anne, sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ
İHA'da yer alan habere göre Arif Karakoç, olay yerine gelen polislere eşini, 19 yaşındaki oğlu S.K.'nin öldürdüğü söyledi. İkili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan baba burada da cinayeti oğlunun işlediğini söylese de, ekiplerin çapraz sorgusunda suçunu itiraf etti.
OĞLU SERBEST BIRAKILDI
Gözaltında bulunan baba ve oğlu sağlık kontrolünden geçirilerek sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcının aldığı ifadenin ardından 19 yaşındaki S.K. serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen cani adam tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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