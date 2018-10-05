Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, Malmö maçında yediği golle gündem oldu. Avrupa basını, Alman kalecinin geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hataları hatırlattı
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Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan kiraladığı kaleci Loris Karius'un Malmö maçında yediği gol yankı uyandırdı.
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Malmö'nün sağdan gelişen atağında ceza sahasına kesilen orta Caner Erkin'e çarparak yön değiştirdi, Karius kaleye yönelen topa müdahale edemeyince top ağlara gitti.
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Geçtiğimiz sezon Liverpool forması giyerken Real Madrid'le oynadıkları Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalarla kupanın İspanyollara gitmesine neden olan kaleci, yediği golle Avrupa basında da dikkat çekti.
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İngiltere'den Daily Mail golü ve Karius'u şöyle haberleştirdi:
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"Liverpool taraftarları, Karius'un Real Madrid karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına mal olan hatalarını hala unutamadı ve Alman kalecinin şanssızlıklar serisi kaldığı yerden devam ediyor.
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Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Karius, Malmö'yle oynanan Avrupa Ligi'nde yediği gol sonrası yeniden hedef tahtasında...
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53. dakikada ceza sahasına kesilen orta yön değiştirip kaleye yönelirken 25 yaşındaki file bekçisi ön direkte topu tokatlayarak dışarı gönderemeyince topu ağlarında gördü."
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İtalyan basını, "Beşiktaş, Karius'un yediği hatalı golün ardından büyük şok yaşadı. Tıpkı Liverpool'un geçen sezon yaşadığı şok gibi." ifadelerini kullandı.
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Almanya'dan Bild ise; Karius'un gol yediği pozisyondan bir kareyi habere koyup, "Olamaz, yine mi!" başlığını attı.
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İsveç'ten Aftonbladet, "Malmö kazandı" başlığıyla duyurduğu haberde, İsveç ekibinin taraftarlarının Beşiktaş kalecisi Loris Karius'u geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool formasıyla yediği iki hatalı golü hatırlatarak baskı altına aldığını ve bunun sonucunda da Alman file bekçisinin ilk golü hatalı yediğini belirtti.
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Haberde, maçtan sonra basın mensuplarının bu durumu anımsatmasına ilişkin, Karius'un "Bunları düşünmedim, umrumda değil." diyerek kısa bir cevap verdiği kaydedildi.
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Öte yandan Loris Karius, maç öncesi basın toplantısında geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finalinde yediği gollerle ilgili sorulan soruyu, "Geçmişte kaldı" ifadeleriyle yanıtlarken Malmö taraftarı kale arkasında, "Hani geçmişte kalmıştı kafana aldığın darbe? Canım Karius yine buradasın" yazan bir pankart açtı.
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