Karneler ne zaman verilecek? Karneler basıldı mı? Yaz tatilinin başlamasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler bu soruların cevabını araştıryor. Karne heyecanı yaşayan öğrenci ve veliler için merak edilip araştırılan sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...