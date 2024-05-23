Karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak, karne günü tarihi belli mi?
Okulların kapanmasıyla öğrenciler karnelerine kavuşacak. Yaz tatili sürecinde tatil planları yapacak olan öğrenciler ve veliler karneler ne zaman verilecek sorusuna yanıt arıyor. 2023-2024 yılı eğitim öğretim dönemi ilk dönem karneleri 19 Ocak'ta verildi. Şimdi sıra 2.dönem karne gününde. İşte, MEB takvimi ile 2024 karnelerin veriliş tarihi
MEB eğitim öğretim takviminde karnelerin veriliş tarihini duyurdu. İkinci dönemin sonuna gelirken sınavlar, ödevler ve sözlülerle yorulan öğrenciler emeklerinin karşılığını karneler ile alacak. Peki Karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak, karne günü tarihi belli mi?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.
Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.
KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?
Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.
MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ
Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi
İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.
15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)
İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)
2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024