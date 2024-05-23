OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.