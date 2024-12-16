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        Karşıyaka'da temizlik araçları ihalesi için suç duyurusu

        İzmir'de, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ve İlçe Meclis Üyesi Hasan Ünal, Karşıyaka Belediyesi hakkında, temizlik araçları ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:36
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        Karşıyaka'da belediye hakkında suç duyurusu
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        İzmir'de, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ve İlçe Meclis Üyesi Hasan Ünal, geçen aylarda gerçekleştirilen "Karşıyaka Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöp Toplama, Taşıma ve Çevre Temizlik Hizmetleri için Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi" ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Suç duyurusu öncesi, Karşıyaka Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Selahattin Köse açıklamada, "Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın yaptığı bir ihalede burnumuza pis kokular geldi. Biraz araştırdığımızda, milletin parasının çarçur edildiği, adrese teslim ihale yapıldığını, rekabet ortamının ortadan kaldırılarak, Karşıyakalının parasının birilerine peşkeş çekildiği kanaatine vardık. Biz ne Karşıyakalıların ne de bu milletin parasını birileri mutlu olsun diye, onlara peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu nedenle Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığımıza şikayet dilekçemizi vermiş bulunuyoruz" dedi.

        "ARAÇLARI DAHA YÜKSEK FİYATA KİRALAMA TERCİHİNDE BULUNUYOR"

        Hasan Ünal ise yaptığı konuşmasında, "Bütün belediyeler artık kendi öz sermayesi ve bütçesiyle araç kiralamaktan vazgeçerken, bizim belediye başkanı araçları kendi alacağına, kiralama tercihinde bulunuyor. 24 aylık kiralama fiyatının yarısına bu araçları demirbaş olarak kazandırma imkanı varken daha uygun ve az bütçeyle kendi bünyesine katmak yerine, araçları dışarıdan daha yüksek fiyata kiralama tercihinde bulunuyor. Yaklaşık 218 milyon gibi fahiş bir rakamla şoförü olmayan, yakıtı olmayan, bir anlamda modeli bile belli olmayan, belki de eski araçlara sadece 24 aylığına 218 milyon + KDV gibi yüksek miktarı adrese teslim ihaleyle bir firmaya veriyor" ifadelerini kullandı.

        "DENETLEME GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYORUZ"

        İhaleye 7 firmanın teklif verdiğini söyleyen Ünal, "Her ne hikmetse 6 firma ihaleye giriş teminatını yanlış yatırıyor. Bu sebeple 6 firma eleniyor ve bir firmanın teklifi geçerli oluyor. Rekabet koşulları oluşmadığı halde başkan 'Bu firmaya ihaleyi vermek zorunda kaldık' şeklinde aciz bir açıklama yapıyor. Üstelik meclis kürsüsünden, elenen 6 firma 1 TL ile 5 TL arasında teminat yatırmış diyor. Biz de Karşıyakalıların bize verdiği denetleme görevini yerine getiriyoruz. Karşıyaka Belediyesi'nin ve Karşıyakalıların, Yıldız Ünsal'a rağmen hakkını hukukunu korumak için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu ihalede bir yanlışlık var kanaatindeyiz" dedi.

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