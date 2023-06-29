Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Karsu, Hatay'a gitti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybeden Karsu, şehre giderek yıkımı kendi objektifinden aktardı. Karsu, yapılanma çalışmalarına da katıldı

Karsu, Hatay'a gitti - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Karsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybetmişti.
Depremden 6 ay sonra Kurban Bayramı vesilesiyle Hatay’a giden Karsu, şehirde yapılanma çalışmalarına katıldı.

Hatay'da akrabalarıyla bir araya gelen Karsu, şehirdeki yıkımı kendi objektifinden gözler önüne serdi.

Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgedeki toprak zeminin deprem sırasında nasıl ayrıldığını gösteren Karsu, “Hatay’dayım. Şu an durduğum yer, şubattaki deprem sonrası değişti. Zeytin ağaçları metrelerce ayrıldı, normalde bunlar yan yanaydı. İşte depremin yarattığı tahribat” dedi.

Karsu, Hatay’da 'Yuva' projesi kapsamında depremzedelere afete dirençli ahşap evler yapan ekibi de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Karsu, proje yetkililerinin “Çevreye duyarlı, afete dirençli tasarımlar üretiyoruz. Günde bir yuva yapıyoruz. Üretimi depremzedeler yapıyor. Konteyner almayı planlayanların böyle sağlıklı yapıları tercih etmelerini hedefliyoruz” şeklindeki açıklamalarını aktardı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Berrak Tüzünataç tatilini sürdürüyor - Magazin haberleri
MAGAZİN Gizemli arkadaş
Nilperi Şahinkaya ile Emre Yusufi tatilde - Magazin haberleri
MAGAZİN Çeşme âşıkları
Selen Görgüzel, Bodrum'da! - Magazinj haberleri
MAGAZİN Jet ski turu
Ahmet San: Yılmaz Güney filmi için yüksek meblağ ödedik
MAGAZİN "Yüksek meblağ ödedik"
Burcu Özberk'ten bikinili pozlar: Tatiller hep güzeldir - Magazin
MAGAZİN "Tatiller hep güzeldir"
Teoman'dan bayram hatırası - Magazin haberleri
MAGAZİN Bayram hatırası
Sinema salonlarına bayram etkisi
MAGAZİN Bayram etkisiyle bir hayli azaldı
Mahir İpek: Aşk elzem değil - Magazin haberleri
MAGAZİN "Aşk elzem değil"
Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları; Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk... - Magazin haberleri
MAGAZİN "Sevginin başrolde olduğu bir bayram diliyorum"
Tuvana Türkay ile Asuman Dabak tatilde - Magazin haberleri
MAGAZİN Sıkı dostlar tatilde!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.