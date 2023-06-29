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HABERTURK.COM

Karsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybetmişti.

Depremden 6 ay sonra Kurban Bayramı vesilesiyle Hatay’a giden Karsu, şehirde yapılanma çalışmalarına katıldı.

Hatay'da akrabalarıyla bir araya gelen Karsu, şehirdeki yıkımı kendi objektifinden gözler önüne serdi.

Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgedeki toprak zeminin deprem sırasında nasıl ayrıldığını gösteren Karsu, “Hatay’dayım. Şu an durduğum yer, şubattaki deprem sonrası değişti. Zeytin ağaçları metrelerce ayrıldı, normalde bunlar yan yanaydı. İşte depremin yarattığı tahribat” dedi.

Karsu, Hatay’da 'Yuva' projesi kapsamında depremzedelere afete dirençli ahşap evler yapan ekibi de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Karsu, proje yetkililerinin “Çevreye duyarlı, afete dirençli tasarımlar üretiyoruz. Günde bir yuva yapıyoruz. Üretimi depremzedeler yapıyor. Konteyner almayı planlayanların böyle sağlıklı yapıları tercih etmelerini hedefliyoruz” şeklindeki açıklamalarını aktardı.