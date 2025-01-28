Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

53 yaşındaki çalıştırıcı lacivert-beyazlıların başına 8 maça çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Keleş; 1.38 puan ortalaması tutturdu.