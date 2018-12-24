Kasımpaşa'nın "King Kong"u durdurulamıyor!

Lacivert-beyazlı formayla 17 maçta 20 gole imza atan Diagne, Süper Lig'de son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu oldu. Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerinde ise 34 maçta 32 kez fileleri havalandırdı. Diagne, Türkiye kariyerinde Süper Lig'de Göztepe dışındaki tüm takımlara gol atmayı başardı!