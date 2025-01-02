Kastamonu'da kaçak ava 1.1 milyon TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, "Av Koruma ve Kontrol" faaliyetleri kapsamında 2024 yılında 2 bin 196 avcıyı denetledi.

Yapılan denetimlerde Kara Avcılığı Kanunu ve Merkezi Av Komisyonu kararlarına muhalefet ettikleri tespit edilen 102 kişiye, 625 bin 413 lira idari para yaptırımı ve 481 bin 343 lira tazminat olmak üzere toplamda 1 milyon 106 bin 756 lira para cezası uygulandı.