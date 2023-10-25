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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da köy cehennem yerine döndü! - Gündem haberi

        Kastamonu'daki yangında köy cehennem yerine döndü!

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan ve ilk belirlemelere göre 43 evin etkilendiği yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 18:28 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:00
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        Yağcılar köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Başka evlere de sıçrayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla müdahale etti.

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        Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle de havadan müdahale edilen yangından ilk belirlemelere göre 43 ev etkilendi.

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        Evlerin birbirine yakın olmasından dolayı ekipler yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra civar il ve ilçelerden getirilen iş makineleriyle müdahale edildi.

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        Evlerde büyük hasara neden olan yangın kontrol altına alındı.

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        "Daha fazla yere sirayet etme riski kalmamış durumda"

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere, saat 15.20'de gelen ihbarın ardından Tosya, Ilgaz, Osmancık, Kargı, İskilip ilçelerinden itfaiye araçları ve arazözlerin hızla yangın yerine ulaştığını, daha sonra Ankara'dan 2 helikopterin söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

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        Muhtar ve köylülerin verdiği bilgiye göre 230 hanenin 42 veya 43'ünün yandığını bildiren Dallı, "Yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Daha fazla yere sirayet etme riski kalmamış durumda. Şükür, can kaybımız yok. Evler boşaltılmış, vatandaşlarımız zamanında çıkmış. Sayı netleşmedi henüz ama 10-15 civarında hayvanın öldüğünü yine kendileri belirtiyor. Yarın yapılacak çalışmalarda net rakamlar ortaya çıkacaktır. Allah beterinden esirgesin." dedi.

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        Yangından etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Dallı, "İçişleri Bakanımızın talimatları üzerine AFAD Başkanımız da aradı. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Sağ olsunlar, birbirlerine yardımcı olmuşlar. Gece konaklama, yeme içme ihtiyaçları Kaymakamlığımız ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından giderilmiş durumda." diye konuştu.

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        AFAD İl Müdürlüğünün yarın hasar tespit çalışmalarına başlayacağını dile getiren Dallı, "Genel afet kapsamında olduğu için vatandaşlarımızın evleri belli süre içinde yapılacak. O zamana kadar yarın gönderilecek konteynerlerle isteyenlerin, ihtiyacı olanların barınma ihtiyacını gidermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

         

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        Yangının çıkış nedeniyle ilgili net bilgi olmadığına dikkati çeken Vali, yarın yapılacak teknik incelemeyle net bilgilere ulaşabileceklerini kaydetti.

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        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de ihbarın ardından itfaiye ekiplerinin süratle yangına müdahale ettiğini, çalışmalara Orman İşletme Müdürlüğünün yanı sıra Çorum ve Çankırı'dan itfaiye ekiplerinin destek verdiğini belirtti.

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        Orman Genel Müdürlüğünden havadan müdahale için destek talep ettiklerini aktaran Kavaklıgil, "Tek temennimiz can kaybının olmaması. Tosya'da en büyük afetlerden birini yaşıyoruz. Rabb'im daha beterinden korusun." dedi.

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        Köy muhtarı Osman Namlı ise yangının nereden çıktığının henüz tespit edilemediğini, ölen ya da yaralanan bulunmadığını ifade etti.

         

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        #tosya
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