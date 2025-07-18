Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş: 18.07.2025 - 01:51 Güncelleme: 18.07.2025 - 01:51
Taşköprü ilçesinde Ata Duman'ın (54) kullandığı otomobil, Tepedelik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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