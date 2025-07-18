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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 01:51 Güncelleme: 18.07.2025 - 01:51
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        Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü
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        Taşköprü ilçesinde Ata Duman'ın (54) kullandığı otomobil, ​​​​​​​Tepedelik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

        AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #kastamonu
        #haberler
        #Taşköprü
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