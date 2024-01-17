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        Haberler Dünyadan Kate Moss 50 oldu - Magazin haberleri

        Kate Moss 50 oldu

        'Moda dünyasının yaşayan efsanelerinden biri' olarak nitelendirilen Kate Moss, 50'nci yaşını Paris'te kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:05
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        İngiliz model Kate Moss, 50'nci yaşına Fransa'da girdi.

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        Tüm dünyada moda ikonu olarak kabul edilen Moss, Paris'teki bir mekânda yeni yaşını kutladı.

        Moss'a sevgilisi Nikolai Von Bismark, kızı Lila Moss ve tasarımcı arkadaşları Stella McCartney ile Charlotte Tilbury eşlik etti.

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        Kate Moss, transparan elbisesiyle her zamanki gibi iddiasını ortaya koydu.

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        Ünlü modelin 21 yaşındaki kızı Lila Grace Moss da gazetecilere gülümseyerek poz verdi.

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        HAVALİMANI KEŞFEDİLDİ

        14 yaşından beri moda dünyasının içinde olan Kate Moss, New York'taki JFK Havalimanı'nda keşfedildi. Moss, o dönemde moda dünyasına fırtına gibi giriş yapmıştı.

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        1990'lı yıllarda Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi kıvrımlı hatlara sahip ve uzun boylu modeller revaçta iken, Kate Moss ideal model görünümden uzak olan, minyon fiziği, ayrık ön dişleri, elmacık kemikleri ve aşırı zayıflığı ile dikkatleri üzerine çekti.

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        Moss, birçok ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu ve podyuma çıktı. En çok kazanan model arasında gösterilen Moss, İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada "Kate Moss style" (Kate Moss stili), "Kate Moss mania" (Kate Moss çılgınlığı) başlatmıştır.

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        Kate Moss, güzelliğiyle öylesine nam salmıştı ki som altın bir büstü bile yapıldı. Hatta 400 bin sterline satışa çıkarılan o büst British Museum'da sergilendi.

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        Kate Moss, detoks için sık sık Bodrum'a geliyor.

        Fotoğraflar: MEGA, Backgrid USA, Depo Photo, Avalon

        #Kate Moss
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