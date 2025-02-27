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        Katy Perry, uzaya gidiyor

        Uzaylılara inanan ünlü şarkıcı Katy Perry, uzaya gidecek. Perry, uzay yolculuğuna, Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in NS-31 misyonuyla çıkacak. Uzay yolculuğunda başka ünlü kişiler de olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 23:24 Güncelleme: 27.02.2025 - 23:24
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        ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry, Jeff Bezos’un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin ile uzay yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

        Şirketin yaptığı açıklamaya göre; NS-31 misyonu kapsamında gerçekleşecek uçuş, ilkbaharda 'New Shepard' roketiyle yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek.

        Jeff Bezos

        Katy Perry’nin yanı sıra, Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn de uzay yolcuları arasında yer alacak.

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        Jeff Bezos - Lauren Sanchez

        Uçuşun kesin tarihi henüz paylaşılmazken, bu görev, New Shepard roketinin 11'inci insanlı uçuşu olacak. Blue Origin, 2021’den bu yana uzay turizmi kapsamında ücretli uçuşlar düzenliyor.

        "UZAYLILARA İNANIYORUM"

        Öte yandan Katy Perry, 2014’te verdiği bir röportajda uzaylıların varlığına inandığını dile getirerek; "Her şeyi manevi bir bakış açısıyla görüyorum. Astrolojiye inanıyorum, uzaylılara inanıyorum. Yıldızlara bakıp hayal ediyorum. Evrende yalnız olduğumuzu düşünmek ne kadar kibirli bir bakış açısı" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: Shutterstock

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        #Katy Perry
        #Jeff Bezos
        #Blue Origin
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