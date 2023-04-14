Kaya parçalarının zarar verdiği mahalleye önlem

Mahallede riskin devam ettiğini, kopan bazı kaya parçalarının mahallenin üst yamaçlarında kaldığını anlatan Şişman, bu nedenle ekiplerin kanal kazarak önlem aldığına dikkati çekti.

Şişman, kayaların mahalleye daha fazla zarar vermemesi için tedbir alındığını vurgulayarak, "Şahinkayası'ndan kopan kayaların da zararı büyük oldu. Şimdi bazı kayaların yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için kanal kazılıyor. Daha önceden burada belediyenin çalışması vardı, açılan kanallar derinleştiriliyor ve genişletiliyor. Daha sonra etrafı çelik tel örgüyle kapatılacak" dedi.