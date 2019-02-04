Arama çalışmalarında 12. gün...

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Çamyuva açıklarında Sahil Güvenlik, Jandarma Arama Kurtarma, Deniz Polisi, İnsani Yardım Vakfı dalış ekiplerinin ortak arama yaptığı bölgenin sahilinde balık tutan vatandaşlar jandarma tarafından uzaklaştırıldı.
Baba Ahmet Acar, kızının kaybolmadan 6 gün önce 18 Ocak’ta 20'nci yaş günü olduğunu ve altın künyenin doğum gününde kızına kendisi tarafından hediye edildiğini anlattı. Gerek Buse Acar, gerekse annesi Ayla Acar'ın cep telefonları derede kaybolduğu için Buse'nin evde yapılan doğum günü kutlamasına ait görüntülere ve dolayısıyla kolundaki künye ile çekilen fotoğraflarına ulaşılamadığı bildirildi.
Öte yandan, genç kızın kaybolduğu sırada üzerinde sarı tonlarda mont ve mavi kot pantolon, bej renkte süet yarım bot bulunduğu şeklindeki bilgilerin de tam doğruyu yansıtmadığı, anne Ayla Acar hastaneden taburcu olduktan sonra bilgilerin kısmen düzeltildiği bildirildi. Buse’nin kayboluşundan birkaç gün önce çekilen bir videosunda, üzerinde bulunan giysinin kahverengi kaban, siyah kazak olduğu görüldü. Aileden alınan son bilgilere göre Buse’nin üzerindeki diğer giysiler, haki renkte paçaları lastikli kargo pantolon ve biri denizde bulunan bej renkli yarım bot ayakkabı olarak tanımlandı.
Buse Acar ve annesi Ayla Akkın’ın bulunduğu otomobilin dereye düştüğü noktada Buse’nin çantası, bir küpesi ve telefonunun şarj cihazı bulunmuştu.
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