Kayıp kıta 155 milyon yıl sonra bulundu! Argoland ilk kez böyle görüntülendi: İşte dünyanın gizli hikayeleri

Kayıp kıta 155 milyon yıl sonra bulundu! Argoland ilk kez böyle görüntülendi: İşte dünyanın gizli hikayeleri

Levha tektoniği nedeniyle milyonlarca yıldır hareket halinde olan kıtalar yıl boyunca birleşerek süper kıtalar veya birbirlerinden ayrılarak daha küçük kıtalar oluşturabilirler. Jeologlar, yaklaşık 155 milyon yıl önce, Argoland olarak adlandırılan kara parçasının Batı Avustralya'dan koptuğuna inanıyordu fakat sonrasında ne olduğu şimdiye kadar bilinmiyordu.

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ARGOLAND'IN YOLCULUĞU

Jeologlar yerkabuğunu ağır ve daha hafif kıta kabuğu olarak ikiye ayırıyor. Bu daha hafif kıtalar bir başka "kayıp" kıta olan Zelandiya gibi deniz seviyesinin altında gizlenmiş olabiliyor. Ya da Büyük Adria'da olduğu gibi, sonradan Güney Avrupa dağlarına dönüşen üst tabakasını geride bırakıp Dünya'nın mantosuna gömülebiliyor.

Utrecht Üniversitesi'nden jeolog Douwe van Hinsbergen, "Eğer kıtalar Dünya yüzeyinde hiç bir iz bırakmadan mantoya dalıp tamamen yok olabilseydi, o zaman Dünya'nın jeolojik geçmişte nasıl görünmüş olabileceği hakkında pek bir fikrimiz olmazdı. Eski süper kıtaların ve Dünya'nın geçmiş dönemlerdeki coğrafyasının güvenilir rekonstrüksiyonlarını oluşturmak neredeyse imkansız olurdu" diyor.

Argoland'ın kopmasıyla geride kalan derin okyanus havzasının taban yapısı, kıtanın kuzeybatıya doğru sürüklendiğini ve büyük olasılıkla bugün Güneydoğu Asya adalarının olduğu yerde durduğunu gösteriyordu.

Argoland'ın kıta büyüklüğünde bıraktığı geniş ayak izi Güneydoğu Asya adalarını işaret ediyordu ama şaşırtıcı bir şekilde bu adaların altında büyük bir kıta yoktu. Gizem giderek derinleşiyordu.