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Kayseri'de deprem! İşte Kayseri diri fay hattı haritası ile riskli ilçeler

Kayseri ili fay hattı sorgulamaları Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sabah saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmesiyle hız kazandı. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de Kahramanmaraş depremlerinin etkisi sürerken bağımsız sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan depremler ile Kayseri deprem riskli ilçelerine ilişkin araştırmalar artış gösterdi. İşte Kayseri fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

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  • KAYSERİ DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Kayseri deprem bölgesi mi ve Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri deprem riskli ilçeler listesi

    Kayseri fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler... Ülkemizde Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkileri devam ederken 10 Mart günü sabah saatlerinde Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Daha önce de sarsıntılarla gündeme gelen Kayseri'de yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Kayseri'de yer alan aktif fay hatları hakkında güncel bilgiler...
  • KAYSERİ DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Kayseri deprem bölgesi mi ve Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri deprem riskli ilçeler listesi

    KAYSERİ DEPREM BÖLGESİ Mİ, FAY HATTI VAR MI?

    Kayseri İlinin ve İlçelerinin Depremselliği Orta Ölçeğin altında, münferit veya az sayıda can kaybına neden olabilecek lokal depremler niteliğinde değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bilim adamlarınca Kayseri'de 6 şiddetinde (orta şiddetli) lokal can ve mal kaybına neden olabilecek depremler beklenebileceği ifade edilmektedir.
  • KAYSERİ DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Kayseri deprem bölgesi mi ve Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri deprem riskli ilçeler listesi

    KAYSERİ'DEN DİRİ DAY HATLARI NEREDEN GEÇİYOR?

    Kayseri ve civarı tektonik açıdan oldukça önemli bir bölgedir. Kayseri özellikle Ecemiş fay zonu (Ecemiş Koridoru) gibi Türkiye jeolojisi açısından oldukça önemli olan bir kuşak üzerinde yer alır. Birçoğu diri olan bu faylar bölgenin depremselliği açısından oldukça önemlidir.

    Güneyden, Mersin yönünden kuzeye doğru uzanan sol yönlü doğrultu atımlı bu fay zonu, Yahyalı civarında çatallaşarak birkaç kola ayrılır. Bunlardan bir kol Yeşilhisar, İncesu, Erkilet yönünde, Sultansazlığı Havzası’nın batı kenarını sınırlayacak şekilde uzanırken, diğer bir kol Sultansazlığının ortasından, Erciyesdağı’nın zirvesinden geçerek Kayseri’ye doğru devam eder.

    Diğer bir kol ise Yahyalı-Develi arasında Sultansazlığı Havzası’nın doğu kenarını oluşturur şekilde, Yahyalı-Develi-Tekiryayla-Talas-Bünyan istikametinde uzanmaktadır. Ayrıca Kızılırmak vadisi ve Karasu’nun aktığı Boğazda önemli diri fay hatlarını oluşturmaktadır.
  • KAYSERİ DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Kayseri deprem bölgesi mi ve Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri deprem riskli ilçeler listesi

    Kayseri yönünden gelen Karasu çayının Boğazköprü civarında doksan derece kırılarak Kızılırmak yönüne akması Boğazdaki bu fayın varlığına işaret etmektedir. Gesi, Talas ve Erkilet civarında ise bu doğrultu atımlı fayların yer yer normal atımlı bileşenlerine de rastlanılmaktadır.

    Sultansazlığı çek-ayır havzası olarak adlandırılan bu tektonik çöküntünün kenarları aktif faylarla sınırlı olup, bunların en önemlileri kuzeyde Erkilet fay zonu, Gesi fay zonu, güneybatıda Yeşilhisar fay zonu ile güneydoğuda Develi fayıdır. Erciyes fayı ise havzanın orta kesiminde yer alır.
  • KAYSERİ DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Kayseri deprem bölgesi mi ve Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri deprem riskli ilçeler listesi

    KAYSERİ'DE DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

    Fay hattı üzerinde yer alan 110 ilçe haritasına göre ise Kayseri'nin en riskli bölgesi Talas ve Yeşilhisar olarak belirlendi. 

    KAYSERİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYIN
  • KAYSERİ DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Kayseri deprem bölgesi mi ve Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri deprem riskli ilçeler listesi

    BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
  • KAYSERİ DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Kayseri deprem bölgesi mi ve Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri deprem riskli ilçeler listesi

    İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.
  • KAYSERİ DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Kayseri deprem bölgesi mi ve Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri deprem riskli ilçeler listesi

    ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
  • KAYSERİ DEPREM FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Kayseri deprem bölgesi mi ve Kayseri'de fay hattı var mı? Kayseri deprem riskli ilçeler listesi

    EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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