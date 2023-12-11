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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 45 gözaltı

        KAYSERİ'de, son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, ekmeğin arasından da uyuşturucu çıktı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:00
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 45 gözaltı
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        KAYSERİ'de, son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, ekmeğin arasından da uyuşturucu çıktı.  

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 45 kişi yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda 436 gram metamfetamin, 31 gram eroin, 32 gram esrar, 12 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sırasında bir ekmeğin arasından uyuşturucu çıktığı görüldü. Gözaltına alınan 45 kişiden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 29 kişiye de 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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