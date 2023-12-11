Kavgada tornavida ile ölüme 'haksız tahrik' indirimli ceza istinafta onandı KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan 'laf atma' kavgasında başına aldığı 'tornavida' darbesiyle hayatını kaybeden Ahmet Çamlı´nın (29) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Burak Eroğlu'na (21), 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak verilen 18 yıl hapis cezası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan 'laf atma' kavgasında başına aldığı 'tornavida' darbesiyle hayatını kaybeden Ahmet Çamlı´nın (29) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Burak Eroğlu'na (21), 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak verilen 18 yıl hapis cezası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Olay, 30 Ekim 2021'de Melikgazi ilçesi Belsin Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yolda yürüyen Ahmet Çamlı ile karşıdan arkadaşı ve kardeşiyle gelen Burak Eroğlu arasında laf atma nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Burak Eroğlu, tornavida ile Ahmet Çamlı´nın başına vurarak ağır yaraladı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Çamlı, 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay sonrası Burak Eroğlu ile kavgaya karışan anne ve babasının da olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Eroğlu tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eroğlu´nu 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü. Heyet, diğer sanıkların ise beraatlerine hükmetti.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Yerel mahkemenin kararını açıklamasının ardından ölen Ahmet Çamlı'nın ailesinin avukatları, haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verilen Burak Eroğlu hakkındaki karar ile tutuksuz yargılanan, anne ve babası ile arkadaşına verilen beraat kararlarına itiraz etti. Sanık Burak Eroğlu'nun avukatı ise, cezanın fazla olduğu gerekçesiyle dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı.

İSTİNAF KARARI ONADI

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.