Kardeşlerden birini öldürüp, diğerini yaralayan şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kayseri'de,husumetli olduğu Sedat Daşdemir´i (30) bıçaklayarak öldürüp, kardeşi Ramazan Daşdemir´i de yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Resul İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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