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        Kardeşlerden birini öldürüp, diğerini yaralayan şüpheli yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:58 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:00
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        Kardeşlerden birini öldürüp, diğerini yaralayan şüpheli yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Kayseri'de,husumetli olduğu Sedat Daşdemir´i (30) bıçaklayarak öldürüp, kardeşi Ramazan Daşdemir´i de yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Resul İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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