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        Talas'ta sobayı tinerle tutuşturmak isteyen genç kendini yaktı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde sobayı tinerle tutuşturmak isterken kendini yakan genç hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:25 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:25
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        Talas'ta sobayı tinerle tutuşturmak isteyen genç kendini yaktı
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde sobayı tinerle tutuşturmak isterken kendini yakan genç hastanede tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, Başakpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde bir iş yerinde çalışan 17 yaşındaki D.S, tinerle sobayı tutuşturmak istedi.

        Bu sırada üzerine sıçrayan tinerin alev alması sonucu elbisesi yanan D.S, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Vatandaşlar tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen D.S, tedavi altına alındı.

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