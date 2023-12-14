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        13 yaşındaki Hürkan'ı 'kelebek bıçak satışı' tartışmasında öldürmüş

        KAYSERİ'de arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) öldüren T.Ş. (13) ifadesinde, olayın 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili tartışma nedeniyle yaşandığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:20
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        13 yaşındaki Hürkan'ı 'kelebek bıçak satışı' tartışmasında öldürmüş
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        KAYSERİ'de arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) öldüren T.Ş. (13) ifadesinde, olayın 'kelebek' diye tabir edilen bıçağın satışıyla ilgili tartışma nedeniyle yaşandığını söyledi.

        Olay, 2 gün önce saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş., tartışmaya başladı. Bu sırada T.Ş., Durmaz'ı bıçaklayarak kaçtı. Hürkan Samet Durmaz hayatını kaybetti, evlerine giden T.Ş.'nin ailesi durumu polise bildirdi. T.Ş. ile olay sırasında yanında olan Ş.K. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası T.Ş. tutuklandı, Ş.K. (13) adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        'HİÇBİR ŞEY PLANLI DEĞİLDİ

        DHA'nın ulaştığı ifadesinde T.Ş., 'kelebek' diye tabir edilen bıçağı olduğunu belirterek, "Samet, benim bıçağımın ticaretinin yapıldığını ve bu bıçağı kendisine vermemi söyledi. Ben de bunu satıp, para kazanmak istemiştim. Sürekli beni bıçağı kendisine vermem konusunda tehdit etti. Ben de ortak arkadaşımız Ş.K.'den aramızı yapıp artık beni tehdit etmemesini söyledim. 'Çok sorun yaratıyor' dedim. Birlikte inşaata çağırdık. O sırada benden yine bıçağımı almak istedi. Taş atmaya başladı. Ben de kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Hiçbir şey planlı değildi. Kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

        Ş.K. ise ifadesinde, "İnşaatın yakınından geçerken 'Yardım edin' diye bir çığlık sesi geliyordu. Koşarak eve gittim ve durumu babama anlattım" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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