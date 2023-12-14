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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:55
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, merkezde tatlı ve yöresel ürün satan esnafı ziyaret etti, vatandaşlara tatlı ikramında bulunup, esnafın önerilerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Erciyes'i kayakseverler için hazırladıklarını bildirdi.

        Hem hizmet kalitesi hem otel sayısındaki artış hem de vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirten Büyükkılıç, "19 mekanik tesisi, 40'ın üzerinde pisti, 110 kilometrenin üzerinde pisti ve uluslararası boyutta kendinden söz ettiren kayak merkezlerinden birisindeyiz. Bu sene daha keyifli bir ortamda insanlara hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, Erciyes'i sporun merkezi haline getirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Buradaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, tüm spor dallarında gruplara ve ekiplere hizmet verecek olan önemli bir tesisimiz. Olimpik stantlarda yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu, 6 futbol sahası ve etrafındaki pistleriyle önemli bir spor merkezini vatandaşlarımızın ve sporseverlerin hizmetine sunduk. Ekleyeceğimiz 2 saha ile futbol sahası sayısını 8'e çıkartacağız. Tesislerimiz hazır. Yollarımız otoban gibi. Ulaşım sorunu yok. Yurt dışından ve diğer illerden gelen vatandaşlarımız havaalanından buraya 30 dakikada ulaşıyor.. 160 karlama ünitemiz var. Aynı zamanda eğitim odaklı çalışmalarımız var. Mümkün olduğu kadar kayak sporunun yaygınlaşmasını önemsiyoruz. 23 Aralık'ta düzenleyeceğimiz etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı, sporseverleri ve turizm sevdalılarını davet ediyoruz. Başta Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere burayı projelendiren ve bu süreçte emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, yeni sezonun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

        Büyükkılıç'a Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları eşlik etti.

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