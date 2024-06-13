Bingöl’de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler; o anlar kamerada
Bingöl'de akıl almaz bir olay! Bingöl Belediyesi tarafından vatandaşlar için özenle hazırlanan yeni sosyal yaşam alanındaki oturma bankları, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Bir süre yanan bankın yanında duran şüpheliler, daha sonra bölgeden ayrıldı
Bingöl’de 3 şüpheli, belediyeye ait sosyal yaşam alanındaki oturma bankını ateşe verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Bingöl Belediyesi şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.
BANKI ATEŞE VERDİLER
Olay, 29 Mayıs gecesi Kültür Kavşağı’ndaki Tepebaşı Sosyal Yaşam Alanı’nda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 3 şüpheli, belediyeye ait yaşam alanındaki bir bankı ateşe verdi.
BİR SÜRE SEYRETTİLER
Bir süre yanan bankın yanında duran şüpheliler, daha sonra bölgeden ayrıldı.
O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bingöl Belediyesi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.