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        Haberler Gündem Bingöl’de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler; o anlar kameraya böyle yansıdı - Öne Çıkan Haberler

        Bingöl’de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler; o anlar kamerada

        Bingöl'de akıl almaz bir olay! Bingöl Belediyesi tarafından vatandaşlar için özenle hazırlanan yeni sosyal yaşam alanındaki oturma bankları, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Bir süre yanan bankın yanında duran şüpheliler, daha sonra bölgeden ayrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:07 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:10
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        Oturma bankını yakıp izlediler
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        Bingöl’de 3 şüpheli, belediyeye ait sosyal yaşam alanındaki oturma bankını ateşe verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Bingöl Belediyesi şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

        BANKI ATEŞE VERDİLER

        Olay, 29 Mayıs gecesi Kültür Kavşağı’ndaki Tepebaşı Sosyal Yaşam Alanı’nda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 3 şüpheli, belediyeye ait yaşam alanındaki bir bankı ateşe verdi.

        BİR SÜRE SEYRETTİLER

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        Bir süre yanan bankın yanında duran şüpheliler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

        O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bingöl Belediyesi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Bingöl
        #Bingöl Belediyes
        #haberler
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