Bingöl’de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler; o anlar kamerada Bingöl'de akıl almaz bir olay! Bingöl Belediyesi tarafından vatandaşlar için özenle hazırlanan yeni sosyal yaşam alanındaki oturma bankları, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Bir süre yanan bankın yanında duran şüpheliler, daha sonra bölgeden ayrıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.06.2024 - 19:07 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:10 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL