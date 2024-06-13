Şiddet uygulayan kocasını öldüren kadının kayınvalidesi: Oğlumu kara toprak ettin, ben sana ana oldum

KAYSERİ'de, kocası Ahmet Uluyol'u (31) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldüren Mervenur Uluyol'un (27) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, ölen Uluyol'un şikayetçi annesi F.U., sanık gelinine, "Senin vicdanın batsın. Oğlumu kara toprak ettin. Ben sana ana oldum. Pislik. Sokaklardan gelmiyordun" diye tepki gösterdi. Bu sözlerin ardından F.U., mahkeme başkanının talimatı ile dışarı çıkarıldı.

Olay, geçen yıl 4 Kasım'da saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi. İki çocukları olan Mervenur ve Ahmet Uluyol arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sonrası, iddiaya göre Ahmet Uluyol uyumaya gitti. Mervenur Uluyol, bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Mervenur Uluyol hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mervenur UIuyol'un yargılanmasına devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Mervenur Uluyol ile ölen Ahmet Uluyol'un şikayetçi babası O.U., annesi F.U., ağabeyi F.U., kız kardeşleri S.U. ve A.U. ile taraf avukatları hazır bulundu. Ölen Ahmet Uluyol'un şikayetçi annesi F.U., "Çok yalan söylüyor. En ağır cezayı almasını istiyorum. Önce Allah'ın adaletine, sonra size güveniyorum. Bu tavuk ölümü değil, benim yiğidimi öldürdü" dedi.

TANIK: AHMET AĞABEY CAN ÇEKİŞİYORDU Duruşmada Ahmet ve Mervenur Uluyol çiftinin çocuklarının bakıcılığını yaptığı M.E. isimli bir kişi de tanık olarak dinlendi. Olay öncesi Mervenur Uluyol'un kendisine kamelyada küçük kızı ile oynamasını istediğini anlatan tanık M.E., "Mervenur abla gece binanın temizliğini yapacağını söyleyip, küçük kızını da alıp, dışarıda kamelyada oynamamızı istedi. Ardından da 'temizlik bittikten sonra kahve yapar ben de gelirim' dedi. Sonra büyük kızı bizim yanımıza geldi. 'Babam kendini bıçaklamış' dedi. Ambulansı aradım. Ahmet ağabeyi kanlar içinde merdiven boşluğunda gördüm. Can çekişiyordu. Mervenur ablayı aradım ama bulamadım. Ahmet ağabey, İstanbul'da kadın bir müzik öğretmeni ile telefonda görüştü ve İstanbul'a gitme durumu vardı. Mervenur abla kıskandı. Zaman zaman tartışırlardı ama fiziki bir darp görmedim. Mervenur abla darp edildiğini ve vücudundaki morlukları anlatırdı" diye konuştu.

'NELER ÇEKTİĞİMİ ALLAH BİLİYOR' Eşi tarafından darbedildiğini söyleyen sanık Mervenur Uluyol ise "Kameranın kim tarafından kapatıldığını bilmiyorum. Olaydan önce evden kaçtım. Ahmet'in ağabeyine 'Artık dayanamıyorum. Size veda etmek istiyorum' dedim. Ağabeyi beni ikna etmeye çalıştı ve Ahmet ile konuşacağını söyledi. Çok dayak yedim. Savcıya, polise, valiliğe herkese söyledim. Ama, sesimi hiç duyan olmadı. Bu zamana kadar sustum. Ama çok dayak yedim. Hem ben hem de çocuklarım darbedildi. Elinizi vicdanınıza koyun, doğruları söyleyin. Eve geldikten sonra 3 günü bana zehir etti. Neler çektiğimi Allah biliyor" ifadelerini kullandı.