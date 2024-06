Şiddet uygulayan kocasını öldüren kadının kayınvalidesi: Oğlumu kara toprak ettin, ben sana ana oldum

KAYSERİ'de, kocası Ahmet Uluyol'u (31) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldüren Mervenur Uluyol'un (27) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, ölen Uluyol'un şikayetçi annesi F.U., sanık gelinine, "Senin vicdanın batsın. Oğlumu kara toprak ettin. Ben sana ana oldum. Pislik. Sokaklardan gelmiyordun" diye tepki gösterdi. Bu sözlerin ardından F.U., mahkeme başkanının talimatı ile dışarı çıkarıldı.

Olay, geçen yıl 4 Kasım'da saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi. İki çocukları olan Mervenur ve Ahmet Uluyol arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sonrası, iddiaya göre Ahmet Uluyol uyumaya gitti. Mervenur Uluyol, bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı.

TANIK: AHMET AĞABEY CAN ÇEKİŞİYORDU

Duruşmada Ahmet ve Mervenur Uluyol çiftinin çocuklarının bakıcılığını yaptığı M.E. isimli bir kişi de tanık olarak dinlendi. Olay öncesi Mervenur Uluyol'un kendisine kamelyada küçük kızı ile oynamasını istediğini anlatan tanık M.E., "Mervenur abla gece binanın temizliğini yapacağını söyleyip, küçük kızını da alıp, dışarıda kamelyada oynamamızı istedi. Ardından da 'temizlik bittikten sonra kahve yapar ben de gelirim' dedi. Sonra büyük kızı bizim yanımıza geldi. 'Babam kendini bıçaklamış' dedi. Ambulansı aradım. Ahmet ağabeyi kanlar içinde merdiven boşluğunda gördüm. Can çekişiyordu. Mervenur ablayı aradım ama bulamadım. Ahmet ağabey, İstanbul'da kadın bir müzik öğretmeni ile telefonda görüştü ve İstanbul'a gitme durumu vardı. Mervenur abla kıskandı. Zaman zaman tartışırlardı ama fiziki bir darp görmedim. Mervenur abla darp edildiğini ve vücudundaki morlukları anlatırdı" diye konuştu.