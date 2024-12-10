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        6'ncı kattan düşen Tülay'ın ölümüne ilişkin davada eşine tahliye

        KAYSERİ'de 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen Tülay Tolu'nun (34) ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle tutuklanan eşi Yasin Tolu (36), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2'nci duruşmasında adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:45
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        6'ncı kattan düşen Tülay'ın ölümüne ilişkin davada eşine tahliye
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        KAYSERİ’de 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen Tülay Tolu'nun (34) ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle tutuklanan eşi Yasin Tolu (36), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2’nci duruşmasında adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

        Olay, 13 Şubat'ta, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi. Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundan düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk annesi olduğu belirtilen Tülay Tolu’nun olayın ardından eşi ve yakınlarının ifadesine başvuruldu. Eşi Yasin Tolu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındıktan 1 gün sonra 14 Şubat'ta tutuklandı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Yasin Tolu hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan, iddianamede maktul Tülay Tolu'nun, 13 Şubat'ta alınan ölü muayene ve otopsi raporu ile kesin ölüm sebebinin tespit edilemediğine, sanığın eşini balkondan atıp atmadığına dair kesin sonuçlara ulaşılamadığı ancak maktulün vücudunda çok sayıda düşme dışında ekimoz bulunması nedeniyle de hastane morgunda bekleyen Yasin Tolu hakkında gözaltı kararı verilip, soruşturmanın derinleştirilmesine karar verildiğine vurgu yapıldı.

        KEŞİF RAPORU DOSYAYA EKLENDİ

        Duruşma öncesi olay yerinde mahkeme heyeti tarafından yapılan keşif raporu da dava dosyasına eklendi. Bilirkişi raporunda, ölen Tülay Tolu'nun 50-55 kilogram ve 1,60 santimetre uzunluğunda olduğu, sanık Yasin Tolu'nun eşini tutarak, 104 santimetre yukarı kaldırıp, 44 santimetre genişliğinde açık cam alanda boşluğu bırakmasının mümkün görünmediğine vurgu yapıldı. Raporda ayrıca, Tülay Tolu'nun balkon demirinden tutunarak, balkon içerisinde bulunan ve yüksekliği 45 santimetre olan yastık üzerine basarak balkon duvarı üzerine yan vaziyette çıktıktan sonra balkonun ve Tülay'ın fizik yapıları da göz önüne alındığında kendisini boşluğa bırakmasının mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

        İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

        Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Yasin Tolu ile avukatı Hacı Ağca ile ölen Tolu'nun şikayetçi annesi, babası ve erkek kardeşi hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Duruşmada İ.Ç. isimli bir kişi de tanık olarak dinlendi.

        'İNTİHAR EDECEĞİ HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'

        Sanık Yasin Tolu ise önceki ifadelerini tekrar ederek, "Dönüp baktığımda eşim balkonun korkuluğunun üzerindeydi. Cam balkonun da kanadını açıp, ipinden tutunduğunu gördüm. Göz göze gelmeden, 'Ne yapıyorsun?' bile diyemeden aşağı atladı. Eşimin kendine zarar verme huyu vardı. Ancak intihar edeceği hiç aklıma gelmezdi. Kesinlikle onun ölümünde benim bir suçum yok" diye konuştu.

        Ölen Tülay Tolu'nun yakınları ise şikayetçi olduklarını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Yasin Tolu’nun olay yerinde yapılan keşif raporu ve mevcut delil durumları dikkate alınarak, adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Galeri
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