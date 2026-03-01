Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayserispor'dan Gençlerbirliği maçındaki hakem kararlarıyla ilgili açıklama:

        Kayserispor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldıkları maçtaki hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

        Giriş: 01.03.2026 - 21:25
        Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gençlerbirliği maçındaki hakem kararlarına tepki gösterildi.

        "Kayserispor olarak Gençlerbirliği karşısında sahada alın terimizle kazandığımız mücadelenin hakem kararlarıyla gölgelenmesini asla kabul etmiyoruz." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibi tarafından verilen, hiçbir futbol aklıyla izah edilemeyecek ofsayt kararı, maçın kaderini doğrudan değiştirmiş, kulübümüzün hanesine yazılması gereken 3 puanı gasp etmiştir. Bu karar bir 'yorum farkı' değil, açık ve net bir hak kaybıdır. VAR sistemi hataları azaltmak için vardır, hatayı büyütmek için değil. Tüm Türkiye'nin izlediği bir pozisyonda, bu denli bariz bir yanlışın nasıl verildiği ve VAR müdahalesinin neden doğru şekilde yapılmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Kayserispor sahada mücadele ederken masa başında puan kaybetmeye razı olmayacaktır. Bu doğrultuda, Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvurumuzu yapacağımızı, VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettiğimizi, hakem performansının en üst düzeyde incelenmesini istediğimizi açıkça ilan ediyoruz. Türk futbolunda adalet herkes için gereklidir. Bugün Kayserispor'a yapılan haksızlık, yarın başka bir kulübün başına gelebilir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

