Kayseri'de eşini 6. kattan atıp öldürdüğü öne sürülen sanık tahliye edildi

Kayseri'de eşini 6. katın balkonundan atarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan kocanın tahliyesine karar verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık Y.T, maktul T.T'nin ailesi, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Maktul T.T'nin babası H.T. ise olaydan önce bu konuyu kızıyla konuştuğunu, tanığın beyanlarının doğru olmadığını ifade etti.

Tanık, bu nedenle tartıştığı sanığın sonrasında bıçakla kendisine saldırdığını anlattı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.Ç, olaydan 15 ay önce maktul ile 15-20 günlük arkadaşlığı olduğunu, kendisinin binadan çıkış anına ilişkin kamera görüntüsüne ulaşan sanığa bu durumu itiraf etmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Sanık Y.T. ise önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtti. Eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle sorunlar yaşadığını iddia eden Y.T, olay günü mutfak balkon camının kanadını açıp üstüne çıkan eşine doğru koştuğunu ancak yetişemediğini öne sürdü.

Eşini öldürmediğini savunan sanık, "Mahkemeye gelen raporda da görüldüğü üzere böyle bir suçu işlemedim. Kızlarım ve kendim için beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.