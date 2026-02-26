TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Teşkilat Başkanı Zafer Karamağara ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.



Ziyarette gençlik projeleri ve Kayseri'de yürütülen faaliyetler ele alındı.



Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençliğe yönelik gayretli çalışmaları dolayısıyla Beşinci'ye teşekkür etti.



Kayseri'nin genç dostu bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, yerel yönetim olarak gençlerin eğitim, kültür ve sosyal gelişimlerine katkı sunan her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.



Beşinci ise Başkan Büyükkılıç ile uzun yıllara dayanan bir tanışıklıkları olduğunu belirterek, "Başkanımız gençlik çalışmalarına her daim destek oluyor. Özellikle yaz döneminde gerçekleştirdiğimiz yaz okulu projemizde gençlerin yanında oluyorlar. Bu destek, bizler için çok kıymetli." ifadesini kullandı.



Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Beşinci, Kayseri'de gençliğe yönelik işbirliği ve projelerin artarak süreceğini dile getirdi.









