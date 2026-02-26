Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne adli para cezası
Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü trafik kazasında tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü, 121 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, her iki tarafın avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, kamyon sürücüsü A.Ö'nün taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.
Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sürücü A.Ö'ye verdiği hapis cezasını 121 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi.
Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda, 9 Ekim 2024'te kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si öğretmen 3 kişi hayatını kaybetmişti.
