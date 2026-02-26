Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne adli para cezası

        Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü trafik kazasında tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü, 121 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 16:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne adli para cezası

        Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü trafik kazasında tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü, 121 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, her iki tarafın avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, kamyon sürücüsü A.Ö'nün taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

        Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sürücü A.Ö'ye verdiği hapis cezasını 121 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi.

        Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda, 9 Ekim 2024'te kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si öğretmen 3 kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"

        Benzer Haberler

        2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
        2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
        Tomarza - Arslantaş ile Tufanbeyli - Ayvat yolu ulaşıma kapandı
        Tomarza - Arslantaş ile Tufanbeyli - Ayvat yolu ulaşıma kapandı
        Kartal Kavşağı projesinde süreç hızla devam ediyor
        Kartal Kavşağı projesinde süreç hızla devam ediyor
        Kayseri-Erciyes kara yolunda tipi etkili oldu
        Kayseri-Erciyes kara yolunda tipi etkili oldu
        Kayseri'de 1775 sürücüye idari para cezası uygulandı
        Kayseri'de 1775 sürücüye idari para cezası uygulandı
        Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz'ı makamında...
        Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz'ı makamında...