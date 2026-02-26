Canlı
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 1775 sürücüye idari para cezası uygulandı

        Kayseri'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, 1775 sürücüye para cezası kesildi.

        26.02.2026 - 15:16
        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kamu huzurunu bozan ve trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanan sürücülere yönelik denetimleri sürüyor.

        Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, alkollü araç kullanan, ehliyeti olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan, aracında abartı egzoz bulunan, trafikte drift yapan ve makas atan, yüksek sesle müzik dinleyen, aracına ışık donanımı takan ve modifiye yapan 1775 sürücü tespit edildi.

        Sürücülere, trafik kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

