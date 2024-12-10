Büyükkılıç, 168. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Toplantıya, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının parti teşkilatları için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanlarına hitap ederek, ülke ve dünya gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

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