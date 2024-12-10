Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Tuğgeneral Baydilli'nin cenazesi, Kayseri'ye getirildi

        ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuğgeneral Baydilli'nin cenazesi, Kayseri'ye getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin (52) cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait 2 helikopterin eğitim uçuşu sırasında havada teması sonrası yaşanan kazada şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, uçakla Kayseri'ye getirildi. Tuğgeneral Baydilli’nin cenazesi buradan da Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Evli ve 2 çocuk babası Tuğgeneral İsa Baydilli, yarın öğle vakti Kalemkırdı Camisi'de kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Kayseri'de eşini 6. kattan atıp öldürdüğü öne sürülen sanık tahliye edildi
        Kayseri'de eşini 6. kattan atıp öldürdüğü öne sürülen sanık tahliye edildi
        Büyükkılıç, 168. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
        Büyükkılıç, 168. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
        6'ncı kattan düşen Tülay'ın ölümüne ilişkin davada eşine tahliye
        6'ncı kattan düşen Tülay'ın ölümüne ilişkin davada eşine tahliye
        Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi
        Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi
        Hulusi Akar ve Vali Çiçek'e CİMER üzerinden hakaret iddiasına 2 yıla kadar...
        Hulusi Akar ve Vali Çiçek'e CİMER üzerinden hakaret iddiasına 2 yıla kadar...
        Melikgazi'de 752 işletmeye iş yeri ruhsatı verildi
        Melikgazi'de 752 işletmeye iş yeri ruhsatı verildi