Tuğgeneral Baydilli'nin cenazesi, Kayseri'ye getirildi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait 2 helikopterin eğitim uçuşu sırasında havada teması sonrası yaşanan kazada şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, uçakla Kayseri'ye getirildi. Tuğgeneral Baydilli’nin cenazesi buradan da Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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