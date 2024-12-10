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        Hulusi Akar ve Vali Çiçek'e CİMER üzerinden hakaret iddiasına 2 yıla kadar hapis istemi

        ESKİ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e CİMER'e yazdığı şikayet dilekçesinde hakaret ettiği öne sürülen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:09 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:15
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        Hulusi Akar ve Vali Çiçek'e CİMER üzerinden hakaret iddiasına 2 yıla kadar hapis istemi
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        ESKİ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e CİMER'e yazdığı şikayet dilekçesinde hakaret ettiği öne sürülen A.Ö.’nin 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kayseri'de yaşayan A.Ö., Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderdiği şikayet dilekçesinde iddiaya göre eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e hakaret etti. Şikayet sonrası A.Ö. hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık A.Ö. hazır bulunurken, şikayetçi Akar ile Çiçek katılmadı. Sanık A.Ö. CİMER'e yazdığı dilekçede söz konusu sözleri yazdığını kabul etti.

        Mahkeme hakimi, A.Ö. hakkında Kayseri 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde de benzer dava dosyası olması nedeniyle söz konusu dosyanın kendilerine gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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