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        Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

        Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:43
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        Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi
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        Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

        Hava yoluyla 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına getirilen Baydilli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, kortej eşliğinde Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracından alınarak morga konuldu.

        Baydilli'nin cenazesi, yarın öğlen düzenlenecek törenin ardından Kayseri Kartal Şehitliği'ne defnedilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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