Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına Antalya Serik’ten katılan anne Derya Yılmaz ve baba Vedat Babayiğit, 24 yaşındaki Nihal Babayiğit’in 9 Ekim 2023’ten beri kayıp olduğunu söyledi. 2 yıl önce de programa başvuran aile, kızının kaybolduğunu söylemiş; Didem Arslan Yılmaz, Nihal’i aynı gün Antalya Gazipaşa’da bulmuştu. Bu kez aile, kızlarının 7 aydır ortada olmadığını söyleyerek programa başvurdu. Dini nikahlı olduğu, 1,5 yaşındaki kızının babası Mehmet Muhammet’ten şüphelendiklerini söyledi.

CİNAYETİ CANLI YAYINDA İZLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Mayıs 2024'te gelen korkunç fotoğrafta Nihal'in öldüğü ortaya çıktı. Muhammet cinayeti reddetti, tedbiren tutuklandı. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında cinayetin tüm detayları ortaya çıktı. Tanıklar anlattı, gerçekler kan dondurdu. Muhammet'in cinayeti sevgilisi Başak ve iki arkadaşına daha izlettiği ortaya çıktı.