Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kayseri'de cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı

        Kayseri'de kavga ettiği kardeşlerden birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:16 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kayseri'de cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de kavga ettiği kardeşlerden birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'ta dün çıkan kavgada aralarında husumet bulunan S.D'yi bıçakla öldürdüğü, kardeşi R.D'yi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        R.İ, sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        DSÖ'den e-sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısı
        DSÖ'den e-sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"

        Benzer Haberler

        Talas'ta sobayı tinerle tutuşturmak isteyen genç kendini yaktı
        Talas'ta sobayı tinerle tutuşturmak isteyen genç kendini yaktı
        Talas'ta muhtarlar toplantısı yapıldı
        Talas'ta muhtarlar toplantısı yapıldı
        13 yaşındaki Hürkan'ı 'kelebek bıçak satışı' tartışmasında öldürmüş
        13 yaşındaki Hürkan'ı 'kelebek bıçak satışı' tartışmasında öldürmüş
        Melikgazi'de yapımına başlanan Aile Sağlığı Merkezi inşası sürüyor
        Melikgazi'de yapımına başlanan Aile Sağlığı Merkezi inşası sürüyor
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret et...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret et...
        Kardeşlerden birini öldürüp, diğerini yaralayan şüpheli yakalandı
        Kardeşlerden birini öldürüp, diğerini yaralayan şüpheli yakalandı