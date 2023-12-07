Kocasinan Belediyesinin sporcusu Türkiye 3'üncüsü oldu Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Atletizm Takımı sporcusu Betül Solmaz, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği Özel Sporcular Atmalar Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda gülle atmada Türkiye üçüncüsü oldu.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Atletizm Takımı sporcusu Betül Solmaz, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği Özel Sporcular Atmalar Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda gülle atmada Türkiye üçüncüsü oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şampiyonada bronz madalya kazanan Solmaz'ı tebrik etti.

Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Çolakbayrakdar, sporcularının örnek teşkil ettiğini aktardı.

Özel çocukların sahip oldukları yeteneklerini ortaya çıkarmaları konusunda önderlik ettiklerini dile getiren Çolakbayrakdar, "Özel çocuklarımız büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarına destekler veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kocasinan Spor Kulübü antrenörü Uğur Arı ise desteklerinden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.